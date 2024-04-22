Ксения Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Софронова

Ксения Софронова

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1769 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.
1795 г.р.
1797 г.р.
Около 1800 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Ефим Демидов

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Соломонида Демидова

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Ксения Демидова

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1795 ст.

Сын: Евсей Демидов

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.12.1797 ст.

Сын: Павел Демидов

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Прасковья Демидова

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Абрам Демидов

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Степанида Демидова

Отец ребёнка: Демид Герасимов

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Герасимов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close