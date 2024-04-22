Ксения Софронова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Ефим Демидов
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Соломонида Демидова
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Ксения Демидова
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
15.05.1795 ст.
Сын: Евсей Демидов
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
06.12.1797 ст.
Сын: Павел Демидов
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Прасковья Демидова
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Абрам Демидов
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Степанида Демидова
Отец ребёнка: Демид Герасимов
Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Герасимов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.