Евсей Демидов
Место рождения
Дата рождения15.05.1795 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1795 ст.
Отец: Демид Герасимов
Мать: Ксения Софронова
Крещение
17.05.1795 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Степан Герасимов
Место жительства
После 1810 ст.
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.
Дочь: Пелагея Евсеева
Мать ребёнка: Анисья Степанова
Рождение ребёнка
20.01.1820 ст.
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Анисья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Ирина Евсеева
Мать ребёнка: Анисья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Степанова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.