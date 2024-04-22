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Евсей Демидов

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.05.1795 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1795 ст.

Отец: Демид Герасимов

Мать: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Крещение
17.05.1795 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Степан Герасимов
Место жительства
После 1810 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1817 ст.

Дочь: Пелагея Евсеева

Мать ребёнка: Анисья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1820 ст.

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Анисья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Ирина Евсеева

Мать ребёнка: Анисья Степанова

Горки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Степанова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1848 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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