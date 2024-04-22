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Прасковья Демидова

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

До 1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Демид Герасимов

Мать: Ксения Софронова

Леньково, Рузский, Московская область
Восприемник
01.10.1817 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Пелагея Евсеева
Восприемник
04.02.1826 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Агафья Абрамова
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
До 1842 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
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