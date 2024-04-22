Прасковья Демидова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиДо 1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Демид Герасимов
Мать: Ксения Софронова
Восприемник
01.10.1817 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Пелагея Евсеева
Восприемник
04.02.1826 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Агафья Абрамова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1842 ст.