Агафья Абрамова
Место рождения
Дата рождения03.02.1826 ст.
Дата смерти08.03.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1826 ст.
Отец: Абрам Демидов
Мать: Анна Минина
Крещение
04.02.1826 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Прасковья Демидова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1884 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.03.1884 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя