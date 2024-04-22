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Агафья Абрамова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

03.02.1826 ст.

Дата смерти

08.03.1884 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1826 ст.

Отец: Абрам Демидов

Мать: Анна Минина

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
04.02.1826 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Прасковья Демидова
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
08.03.1884 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
10.03.1884 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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