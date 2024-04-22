Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Бракосочетание
06.11.1818 ст.
Муж: Илья Ефимов
Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился Рузской округи, Экономического ведомства деревни Тарханова крестьянин Илья Ефимов. Понял (за себя) того ж ведомства деревни Кузьминок крестьянскую дочь девицу Авдотью Иванову. Обоих первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850 ст.