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Евдокия Иванова

Место рождения

Кузминки, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузминки, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
06.11.1818 ст.

Муж: Илья Ефимов

Св. Николая Чудотворца церковь., Лужки, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Женился Рузской округи, Экономического ведомства деревни Тарханова крестьянин Илья Ефимов. Понял (за себя) того ж ведомства деревни Кузьминок крестьянскую дочь девицу Авдотью Иванову. Обоих первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Ефимов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Смерть
До 1850 ст.
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
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