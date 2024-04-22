Ирина Иванова
Место рождения
Дата рождения19.04.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1875 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
20.04.1875 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Афанасий Дмитриев и крестьянская жена Наталья Васильева. Таинство крещения совершал местный священник Димитрий Горский с дьячком Иваном Тихомировым.
Восприемник
24.06.1889 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Кузьма Федотов Шумилин
Смерть
Неизвестно