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Ирина Иванова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.04.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1875 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
20.04.1875 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Афанасий Дмитриев и крестьянская жена Наталья Васильева. Таинство крещения совершал местный священник Димитрий Горский с дьячком Иваном Тихомировым.
Восприемник
24.06.1889 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Кузьма Федотов Шумилин
Смерть
Неизвестно
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