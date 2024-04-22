Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения10.05.1861 ст.
Дата смерти09.05.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1861 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
11.05.1861 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Осип Федоров и той же деревни Дмитрия Леонова (Левонова) жена Анна Борисова. Таинство крещения совершали Брыньковский священник Павел Десницкий и местны... Показать все
Бракосочетание
08.07.1879 ст.
Жена: Елена Афанасьева
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Поручителями по жениху были: Ащеринской волости, деревни Горок крестьяне Иван Ильин, Дмитрий Леонов и Афанасий Дмитриев Поручителями по невесте были: Горбовской волости, деревни Жолобовой крестьяне И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.05.1894 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
11.05.1894 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя