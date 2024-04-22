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Петр Иванов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.05.1861 ст.

Дата смерти

09.05.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1861 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
11.05.1861 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Осип Федоров и той же деревни Дмитрия Леонова (Левонова) жена Анна Борисова. Таинство крещения совершали Брыньковский священник Павел Десницкий и местны... Показать все
Бракосочетание
08.07.1879 ст.

Жена: Елена Афанасьева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Поручителями по жениху были: Ащеринской волости, деревни Горок крестьяне Иван Ильин, Дмитрий Леонов и Афанасий Дмитриев Поручителями по невесте были: Горбовской волости, деревни Жолобовой крестьяне И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
09.05.1894 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
11.05.1894 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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