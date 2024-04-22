Елена Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Афанасьева

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жолобово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.07.1879 ст.

Муж: Петр Иванов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Поручителями по жениху были: Ащеринской волости, деревни Горок крестьяне Иван Ильин, Дмитрий Леонов и Афанасий Дмитриев Поручителями по невесте были: Горбовской волости, деревни Жолобовой крестьяне И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
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