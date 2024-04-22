Елена Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
08.07.1879 ст.
Муж: Петр Иванов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Поручителями по жениху были: Ащеринской волости, деревни Горок крестьяне Иван Ильин, Дмитрий Леонов и Афанасий Дмитриев Поручителями по невесте были: Горбовской волости, деревни Жолобовой крестьяне И... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно