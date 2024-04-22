Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения17.04.1864 ст.
Дата смерти19.11.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1864 ст.
Отец: Иван Ильин
Мать: Софья Иванова
Крещение
17.04.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Вандова крестьянин Осип Иванов и той же деревни Горок крестьянская жена Анна Борисова. Молитвовал, имя нарек и крещение совершил местный священник Петр Казанский. При кре... Показать все
Смерть
19.11.1864 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
21.11.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя