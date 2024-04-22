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Александра Иванова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.04.1864 ст.

Дата смерти

19.11.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1864 ст.

Отец: Иван Ильин

Мать: Софья Иванова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
17.04.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Вандова крестьянин Осип Иванов и той же деревни Горок крестьянская жена Анна Борисова. Молитвовал, имя нарек и крещение совершил местный священник Петр Казанский. При кре... Показать все
Смерть
19.11.1864 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
21.11.1864 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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