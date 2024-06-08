Иван Иванов Около 1798 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Иванов

Место рождения

Вандово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.

Отец: Иван Антонов

Мать: Анна Прокофьева

Вандово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Борис Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Осип Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Софья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Вандово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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