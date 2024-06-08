Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Иван Антонов
Мать: Анна Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Борис Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Осип Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Софья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Смерть
Неизвестно