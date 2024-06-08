Прасковья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Борис Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Место жительства
1822 ст.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Никита Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Осип Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Дочь: Софья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно