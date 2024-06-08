Прасковья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Борис Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Место жительства
1822 ст.
Вандово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Осип Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Дочь: Софья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Вандово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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