Анастасия Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1898 ст.
Дата смерти01.08.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1898 ст.
Отец: Шумилин Федот Иванов
Мать: Ирина Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1899 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
02.08.1899 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя