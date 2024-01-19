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Анастасия Федотова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около ?.02.1898 ст.

Дата смерти

01.08.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1898 ст.

Отец: Шумилин Федот Иванов

Мать: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
01.08.1899 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
02.08.1899 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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