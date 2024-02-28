(Шумилина) Ирина Федотова
Место рождения
Дата рождения06.04.1903 ст.
Дата смерти29.06.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1903 ст.
Отец: Шумилин Федот Иванов
Мать: Ирина Семенова
Крещение
07.04.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Дмитрий Иванов и деревни Захневой крестьянская жена Ирина Иванова. Таинство крещения совершали священник Николай Львов с псаломщиком Николаем Преображен... Показать все
Смерть
29.06.1903 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
30.06.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя