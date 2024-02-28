(Шумилина) Ирина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шумилина) Ирина Федотова

(Шумилина) Ирина Федотова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.04.1903 ст.

Дата смерти

29.06.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1903 ст.

Отец: Шумилин Федот Иванов

Мать: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
07.04.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Дмитрий Иванов и деревни Захневой крестьянская жена Ирина Иванова. Таинство крещения совершали священник Николай Львов с псаломщиком Николаем Преображен... Показать все
Смерть
29.06.1903 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
30.06.1903 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close