(Шумилина) Прасковья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шумилина) Прасковья Федотова

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1895 ст.

Отец: Шумилин Федот Иванов

Мать: Ирина Семенова

Горки, Рузский, Московская область
Крещение
29.09.1895 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Петр Акимов и деревни Копцевой крестьянская жена Ксения Иванова. Таинство крещения совершали священник Николай Львов с псаломщиком Николаем Преображенск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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