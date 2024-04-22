(Шумилина) Ирина Федотова
Место рождения
Дата рождения01.05.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904 ст.
Отец: Шумилин Федот Иванов
Мать: Ирина Семенова
Крещение
02.05.1904 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Николай Сергеев и деревни Захневой крестьянская жена Ирина Иванова. Таинство крещения совершали священник Николай Львов с псаломщиком Николаем Преображе... Показать все
Смерть
Неизвестно