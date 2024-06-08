Семен Алексеев
Место рождения
Дата рождения14.07.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
16.07.1844 ст.
Казанская церковь, с. Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
17.02.1867 ст.
Жена: Елена Яковлева
Успенская церковь, с. Картино, Моревская волость, Рузский уезд
Запись №17 Рузского уезда. Орешковской волости (прим.: Горбовской) сельца Ватулина крестьянин Семен Алексеев; православного вероисповедания, первым браком, 22 года и Рузского уезда, Горбовской волост... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1868 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Запись №15 Деревни Ватулина крестьянин Симеон Алексеев и законная жена его Елена Яковлева
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Елена Яковлева
Смерть
Неизвестно