Семен Алексеев 14.07.1844 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Алексеев

Место рождения

Ватулино, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.07.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ватулино, Рузский, Московская область
Крещение
16.07.1844 ст.
Казанская церковь, с. Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
17.02.1867 ст.

Жена: Елена Яковлева

Успенская церковь, с. Картино, Моревская волость, Рузский уезд
Запись №17 Рузского уезда. Орешковской волости (прим.: Горбовской) сельца Ватулина крестьянин Семен Алексеев; православного вероисповедания, первым браком, 22 года и Рузского уезда, Горбовской волост... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1868 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Ватулино, Рузский, Московская область
Запись №15 Деревни Ватулина крестьянин Симеон Алексеев и законная жена его Елена Яковлева
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Елена Яковлева

Ватулино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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