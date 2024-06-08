Елена Яковлева Около 1845 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Яковлева

Елена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

01.02.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.
1844 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Из воспитанниц Московского Императорского Воспитательного Дома.
Место жительства
До 13.04.1866 ст.
Старониколаево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.04.1866 ст.

Муж: Иван Климов

Воскресенская церковь, с. Кожино, Горбовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Между 13.04.1866 и 17.02.1867 ст.
Деменково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
17.02.1867 ст.

Муж: Семен Алексеев

Успенская церковь, с. Картино, Моревская волость, Рузский уезд
Запись №17 Рузского уезда. Орешковской волости (прим.: Горбовской) сельца Ватулина крестьянин Семен Алексеев; православного вероисповедания, первым браком, 22 года и Рузского уезда, Горбовской волост... Показать все
Место жительства
После 17.02.1867 ст.
Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1868 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Ватулино, Рузский, Московская область
Запись №15 Деревни Ватулина крестьянин Симеон Алексеев и законная жена его Елена Яковлева
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Ватулино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Семен Алексеев

Ватулино, Рузский, Московская область
Смерть
01.02.1908 ст.
Ватулино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
03.02.1908 ст.
приходское кладбище с. Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.