Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти01.02.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Из воспитанниц Московского Императорского Воспитательного Дома.
Место жительства
До 13.04.1866 ст.
Старониколаево, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.04.1866 ст.
Муж: Иван Климов
Воскресенская церковь, с. Кожино, Горбовская волость, Рузский уезд
Место жительства
Между 13.04.1866 и 17.02.1867 ст.
Деменково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
17.02.1867 ст.
Муж: Семен Алексеев
Успенская церковь, с. Картино, Моревская волость, Рузский уезд
Запись №17 Рузского уезда. Орешковской волости (прим.: Горбовской) сельца Ватулина крестьянин Семен Алексеев; православного вероисповедания, первым браком, 22 года и Рузского уезда, Горбовской волост... Показать все
Место жительства
После 17.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1868 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Алексеев
Запись №15 Деревни Ватулина крестьянин Симеон Алексеев и законная жена его Елена Яковлева
Рождение ребёнка
02.10.1870 ст.
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Семен Алексеев
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Семен Алексеев
Смерть
01.02.1908 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
03.02.1908 ст.
приходское кладбище с. Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд