Кондратьева (Кондратьева) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти25.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о рождении №196 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22 ноября 1921 года Пол ребенка... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
телефонистка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.2003