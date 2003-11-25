Кондратьева (Кондратьева) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Кондратьева) Анастасия Михайловна

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

25.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: Кондратьев Михаил Васильевич

Мать: Кондратьева Александра Федотовна

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о рождении №196 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22 ноября 1921 года Пол ребенка... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
телефонистка
Место жительства
Неизвестно
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.11.2003
Немчиновка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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