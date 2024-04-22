Кондратьев Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.09.1936
Дата смерти19.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1936
Рождение ребёнка
14.01.1960
Сын: Кондратьев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кондратьева Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
23.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1993
Хотебцово, Рузский, Московская область