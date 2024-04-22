Кондратьев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Сергей Михайлович

Кондратьев Сергей Михайлович

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.09.1936

Дата смерти

19.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1936

Отец: Кондратьев Михаил Васильевич

Мать: Кондратьева Александра Федотовна

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.1960

Сын: Кондратьев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кондратьева Валентина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева Валентина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Валентина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.06.1993
Хотебцово, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close