Кондратьев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Михаил Сергеевич

Кондратьев Михаил Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1960

Дата смерти

12.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1960

Отец: Кондратьев Сергей Михайлович

Мать: Кондратьева Валентина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.04.2014
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close