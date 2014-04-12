Кондратьев Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1960
Дата смерти12.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1960
Рождение ребёнка
05.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.2014