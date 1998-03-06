Кваченкова (Кондратьева) Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.08.1924
Дата смерти06.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о рождении №188 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 20 августа 1924 года Пол ребенк... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванович
Место жительства
1959
Рождение ребёнка
25.08.1963
Сын: Кваченков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1998