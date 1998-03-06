Кваченкова (Кондратьева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Кондратьева) Наталья Михайловна

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.08.1924

Дата смерти

06.03.1998

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1924

Отец: Кондратьев Михаил Васильевич

Мать: Кондратьева Александра Федотовна

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о рождении №188 (общий) и №97 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 20 августа 1924 года Пол ребенк... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванович

Гольево, Красногорск, Московская область
Место жительства
1959
Гольево, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1963

Сын: Кваченков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Кваченков Алексей Иванович

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Алексей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
06.03.1998
Красногорск, Красногорск, Московская область
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