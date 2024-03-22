Кваченков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти10.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924
Отдел записи актов гражданского состояния Административного Отдела Астраханского ГИКа 1924 год Запись о рождении №1215 Число и месяц совершения записи: 26 марта 1924 Пол ребенка: мужской Фамилия и и... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Михайловна
Место жительства
1959
Рождение ребёнка
25.08.1963
Сын: Кваченков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1991