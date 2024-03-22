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Кваченков Алексей Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

10.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: Кваченков Иван Иванович

Мать: Кваченкова Наталья Тимофеевна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Отдел записи актов гражданского состояния Административного Отдела Астраханского ГИКа 1924 год Запись о рождении №1215 Число и месяц совершения записи: 26 марта 1924 Пол ребенка: мужской Фамилия и и... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1958

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Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Михайловна

Гольево, Красногорск, Московская область
Место жительства
1959
Гольево, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
25.08.1963

Сын: Кваченков Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Михайловна

Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Наталья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Смерть
10.07.1991
Красногорск, Красногорск, Московская область
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