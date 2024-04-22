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Кваченков Иван Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

24.05.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1897 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Мария Никифорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Крещение
31.05.1897 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Данных о восприемниках и о составе причта нет
Рождение ребёнка
24.03.1924

Сын: Кваченков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кваченкова Наталья Тимофеевна

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Отдел записи актов гражданского состояния Административного Отдела Астраханского ГИКа 1924 год Запись о рождении №1215 Число и месяц совершения записи: 26 марта 1924 Пол ребенка: мужской Фамилия и и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Наталья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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