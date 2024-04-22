Кваченкова (Рязанова) Мария Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.07.1893 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №20 Крестьянин села Карантинного Иван Васильев Кваченков, первым браком, православный, 23 года и крестьянка того же села Мария Никифорова Рязанова, первым браком, православная, 20 лет Поручит... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1894 ст.
Сын: Кваченков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №25 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №50 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Рождение ребёнка
26.07.1901 ст.
Сын: Кваченков Николай Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №35 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №43 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
02.05.1906 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №34 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев
Запись №63 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно