Кваченкова (Рязанова) Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Рязанова) Мария Никифорова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
28.07.1893 ст.

Муж: Кваченков Иван Васильев

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Запись №20 Крестьянин села Карантинного Иван Васильев Кваченков, первым браком, православный, 23 года и крестьянка того же села Мария Никифорова Рязанова, первым браком, православная, 20 лет Поручит... Показать все
Рождение ребёнка
16.04.1894 ст.

Сын: Кваченков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №25 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №50 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
24.05.1897 ст.

Сын: Кваченков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1899 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.07.1901 ст.

Сын: Кваченков Николай Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №35 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
26.06.1904 ст.

Сын: Кваченков Павел Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №43 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
02.05.1906 ст.

Сын: Кваченков Борис Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №34 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Кваченков Иван Васильев

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №63 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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