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Кваченков Александр Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

16.04.1894 ст.

Дата смерти

03.08.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Мария Никифорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №25 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
18.04.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Василий Михайлов Мельников и девица Мария Васильева Кваченкова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщиком Петром Сластушенским
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
03.08.1894 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от поноса
Похороны
04.08.1894 ст.
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