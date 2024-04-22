Кваченков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.04.1894 ст.
Дата смерти03.08.1894 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894 ст.
Запись №25 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
18.04.1894 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были Карантинного селения крестьяне: Василий Михайлов Мельников и девица Мария Васильева Кваченкова Таинство крещения совершал священник Иоанн Орлов с псаломщиком Петром Сластушенским
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.1894 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
04.08.1894 ст.