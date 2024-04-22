Кваченков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения26.07.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1901 ст.
Запись №35 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
29.07.1901 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Александр Николаев Самченков и Мария Васильева Чистякова Таинство крещения совершал священник Василий Константинов Смиренномудров с дьяконом Анатолием... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно