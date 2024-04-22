(Кваченкова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кваченкова) Наталья Ивановна

(Кваченкова) Наталья Ивановна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

18.08.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Мария Никифорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №50 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
20.08.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: служащий в Царевском батальоне младший медицинский фельдшер Степан Егоров Донсков и Карантинного селения крестьянка Александра Семенова Гончарова Таинство крещения совершал свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close