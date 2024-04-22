(Кваченкова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.08.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895 ст.
Запись №50 Карантинного селения крестьянин Иван Васильев Кваченков и жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
20.08.1895 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: служащий в Царевском батальоне младший медицинский фельдшер Степан Егоров Донсков и Карантинного селения крестьянка Александра Семенова Гончарова Таинство крещения совершал свяще... Показать все
Смерть
Неизвестно