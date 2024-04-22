(Кваченкова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.11.1899 ст.
Дата смерти09.06.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1899 ст.
Крещение
08.11.1899 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Данных о восприемниках и о составе причта нет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.06.1900 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
10.06.1900 ст.