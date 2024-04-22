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Кваченков Борис Иванович

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

02.05.1906 ст.

Дата смерти

21.05.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1906 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Мария Никифорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №34 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
07.05.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же села крестьянин Матвей Дмитриев Тулаев и Тамбовской губернии, Спасского уезда, села Погорелова крестьянка Анна Логинова Милкина Таинство крещения совершал священник Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
21.05.1907 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
22.05.1907 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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