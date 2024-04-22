Кваченков Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения02.05.1906 ст.
Дата смерти21.05.1907 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1906 ст.
Запись №34 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
07.05.1906 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же села крестьянин Матвей Дмитриев Тулаев и Тамбовской губернии, Спасского уезда, села Погорелова крестьянка Анна Логинова Милкина Таинство крещения совершал священник Васил... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1907 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
22.05.1907 ст.