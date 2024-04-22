Кваченков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1904 ст.
Дата смерти11.06.1905 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1904 ст.
Запись №43 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
04.07.1904 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Матвей Дмитриев Тулаев и Мария Васильева Чистякова Таинство крещения совершал священник Василий Смиренномудров с дьяконом Иоанном Дубковым и исправляю... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1905 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
12.06.1905 ст.