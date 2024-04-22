(Кваченкова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1909 ст.
Запись №63 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
20.09.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Матвей Дмитриев Тулаев и Мария Васильева Чистякова Таинство крещения совершал священник церкви Св. Николая при Икородческой? школе, что на Калмыцком Б... Показать все
Смерть
Неизвестно