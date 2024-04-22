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(Кваченкова) Таисия Ивановна

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

19.09.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1909 ст.

Отец: Кваченков Иван Васильев

Мать: Кваченкова Мария Никифорова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №63 Села Карантинного крестьянин Иоанн Васильев Кваченков и законная жена его Мария Никифорова; оба православные
Крещение
20.09.1909 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Восприемниками были села Карантинного крестьяне: Матвей Дмитриев Тулаев и Мария Васильева Чистякова Таинство крещения совершал священник церкви Св. Николая при Икородческой? школе, что на Калмыцком Б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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