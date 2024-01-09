Кваченкова Наталья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКваченкова Наталья Тимофеевна

Кваченкова Наталья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1897

Дата смерти

17.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1924

Сын: Кваченков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кваченков Иван Иванович

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Отдел записи актов гражданского состояния Административного Отдела Астраханского ГИКа 1924 год Запись о рождении №1215 Число и месяц совершения записи: 26 марта 1924 Пол ребенка: мужской Фамилия и и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Иван Иванович

Смерть
17.08.1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close