Кваченкова Наталья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1897
Дата смерти17.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.03.1924
Сын: Кваченков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кваченков Иван Иванович
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Отдел записи актов гражданского состояния Административного Отдела Астраханского ГИКа 1924 год Запись о рождении №1215 Число и месяц совершения записи: 26 марта 1924 Пол ребенка: мужской Фамилия и и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1984