Кондратьев Прохор Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1884 ст.
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Кондратьев Василий Кондратьев
Мать: Татьяна Герасимова
Сын: Кондратьев Тимофей Прохоров
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Дочь: Елизавета Прохоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Сын: Кондратьев Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Дочь: Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Сын: Кондратьев Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Дочь: Анастасия Прохоровна
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Сын: Кондратьев Василий Прохорович
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)
Сын: Кондратьев Николай Прохорович
Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)