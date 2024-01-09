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Кондратьев Прохор Васильевич

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.07.1884 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.07.1884 ст.
Святых Бориса и Глеба церковь, Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Михаил Григорьев и крестьянская дочь девица Акулина Лаврентьева. Таинство крещения совершал села Дьякова священник Феодор Смирнов.
Рождение
22.07.1884 ст.

Отец: Кондратьев Василий Кондратьев

Мать: Татьяна Герасимова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №8 Деревни Палашкина собственник крестьянин Василий Ко(н)дратов и законная жена его Татиана Герасимова; оба православного исповедания.
Бракосочетание
07.01.1904 ст.

Жена: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №1 Ащеринской волости, деревни Палашкина, крестьянина Василия Ко(н)дратьева сын Прохор Васильев, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет и прихода села Комлева, деревни Горок, кре... Показать все
Рождение ребёнка
18.02.1905 ст.

Сын: Кондратьев Тимофей Прохоров

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1906 ст.

Сын: Кондратьев Иван Прохоров

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1908 ст.

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Деревни Палашкина крестьянин Прохор Васильев и законная жена его Ирина Леонова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
01.09.1909 ст.

Дочь: Елизавета Прохоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.

Сын: Кондратьев Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №16 Деревни Палашкиной крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба православные
Рождение ребёнка
16.04.1913 ст.

Дочь: Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №4 Деревни Палашкиной крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
25.09.1914 ст.

Сын: Кондратьев Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1921

Дочь: Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Запись о рождении №81 (общий) и №45 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 5 мая 1921 г. Пол ребенка: женск... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1924

Сын: Кондратьев Василий Прохорович

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния 1924 год Запись о рождении №41 (общий) и №22 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 15 февраля 1924г. Пол ребенка: мужской Фамилия и имя ребе... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1924

Сын: Кондратьев Николай Прохорович

Мать ребёнка: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния 1924 год Запись о рождении №40 (общий) и №21 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 15 февраля 1924г. Пол ребенка: мужской Фамилия и имя ребе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
1946
Палашкино, Рузский, Московская область
Захоронен на Дмитровском кладбище в г. Руза
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