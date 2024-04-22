Кондратьев Алексей Прохорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1911 ст.
Запись №16 Деревни Палашкиной крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба православные
Крещение
05.10.1911 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Горок крестьянин Михаил Леонов Морозов и крестьянская девица деревни Палашкиной Евдокия Васильева Таинство крещения совершал местный священник Павел Соколов с псаломщиком... Показать все
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно