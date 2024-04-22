Кондратьев Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения14.02.1924
Дата смерти29.02.1924
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1924
Отдел записей актов гражданского состояния 1924 год Запись о рождении №40 (общий) и №21 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 15 февраля 1924г. Пол ребенка: мужской Фамилия и имя ребе... Показать все
Смерть
29.02.1924
Отдел актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о смерти №20 (общий) и №14 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 3 марта 1924 г. Пол умершего: мужской Фами... Показать все
Похороны
03.03.1924
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд