(Кондратьева) Александра Прохоровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
16.04.1913 ст.
Запись №4 Деревни Палашкиной крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба православного вероисповедания.
Крещение
17.04.1913 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Андрей Васильев и деревни Никулкина крестьянская жена Матрона Леонова Таинство крещения совершал местный священник Павел Соколов с пасломщиком Петром Оз... Показать все
Смерть
Неизвестно