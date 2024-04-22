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(Кондратьева) Александра Прохоровна

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

16.04.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1913 ст.

Отец: Кондратьев Прохор Васильевич

Мать: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №4 Деревни Палашкиной крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба православного вероисповедания.
Крещение
17.04.1913 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Андрей Васильев и деревни Никулкина крестьянская жена Матрона Леонова Таинство крещения совершал местный священник Павел Соколов с пасломщиком Петром Оз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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