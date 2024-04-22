Кондратьев Василий Прохорович
Место рождения
Дата рождения14.02.1924
Дата смерти04.03.1925
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1924
Отдел записей актов гражданского состояния 1924 год Запись о рождении №41 (общий) и №22 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 15 февраля 1924г. Пол ребенка: мужской Фамилия и имя ребе... Показать все
Смерть
04.03.1925
Отдел актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1925 год Запись о смерти №23 (общий) и №11 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 5 марта 1925 г. Пол умершего: мужской Фами... Показать все
Похороны
1925
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд