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(Кондратьева) Елизавета Прохоровна

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.09.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909 ст.

Отец: Кондратьев Прохор Васильевич

Мать: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба они вероисповедания православного
Крещение
02.09.1909 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницей была деревни Палашкина крестьянская дочь девица Евдокия Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Лебедевым
Смерть
Неизвестно
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