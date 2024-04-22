(Кондратьева) Елизавета Прохоровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1909 ст.
Запись №20 Деревни Палашкина крестьянин Прохор Васильев Кондратьев и законная жена его Ирина Леонова; оба они вероисповедания православного
Крещение
02.09.1909 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницей была деревни Палашкина крестьянская дочь девица Евдокия Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Петром Лебедевым
Смерть
Неизвестно