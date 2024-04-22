Кондратьев Михаил Прохорович
Место рождения
Дата рождения25.09.1914 ст.
Дата смерти19.09.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914 ст.
Военная служба
Между ?.11.1936 и 1943
Род войск: Управление инспектирования и подготовки формируемых частей и соединений Воинское звание: Инструктор-минометчик, старший лейтенант
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1943
Причина смерти: погиб в ВОВ