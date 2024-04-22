Кондратьев Михаил Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Михаил Прохорович

Кондратьев Михаил Прохорович

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.09.1914 ст.

Дата смерти

19.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914 ст.

Отец: Кондратьев Прохор Васильевич

Мать: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Военная служба
Между ?.11.1936 и 1943
Род войск: Управление инспектирования и подготовки формируемых частей и соединений Воинское звание: Инструктор-минометчик, старший лейтенант
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
19.09.1943
Причина смерти: погиб в ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close