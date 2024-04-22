Кондратьев Иван Прохоров
Место рождения
Дата рождения28.03.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906 ст.
Крещение
28.03.1906 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Дмитрий Павлов и крестьянская дочь девица Евдокия Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петром ... Показать все
Смерть
Неизвестно