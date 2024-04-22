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Кондратьев Иван Прохоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

28.03.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906 ст.

Отец: Кондратьев Прохор Васильевич

Мать: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Крещение
28.03.1906 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Дмитрий Павлов и крестьянская дочь девица Евдокия Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петром ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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