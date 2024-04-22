(Кондратьева) Анна Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кондратьева) Анна Прохорова

(Кондратьева) Анна Прохорова

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.01.1908 ст.

Дата смерти

17.11.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908 ст.

Отец: Кондратьев Прохор Васильевич

Мать: Кондратьева Ирина Леоновна (Леонтьева)

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №2 Деревни Палашкина крестьянин Прохор Васильев и законная жена его Ирина Леонова; оба они вероисповедания православного
Крещение
26.01.1908 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Палашкина крестьянский сын Василий Васильев и крестьянская дочь девица Евдокия Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Петро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
17.11.1911 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от коклюша
Похороны
19.11.1911 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close