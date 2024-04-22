(Кондратьева) Анна Прохорова
Место рождения
Дата рождения25.01.1908 ст.
Дата смерти17.11.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1908 ст.
Запись №2 Деревни Палашкина крестьянин Прохор Васильев и законная жена его Ирина Леонова; оба они вероисповедания православного
Крещение
26.01.1908 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Палашкина крестьянский сын Василий Васильев и крестьянская дочь девица Евдокия Васильева Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псаломщиком Петро... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1911 ст.
Причина смерти: от коклюша
Похороны
19.11.1911 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд