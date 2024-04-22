Кондратьев Тимофей Прохоров
Место рождения
Дата рождения18.02.1905 ст.
Дата смерти03.07.1905 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1905 ст.
Крещение
19.02.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Василий Ко(н)дратьев и деревни Никулкина крестьянская жена Матрона Леонова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1905 ст.
Причина смерти: от рвоты
Похороны
05.07.1905 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд