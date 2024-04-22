Кондратьев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
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Рождение
10.10.1896 ст.
Отец: Кондратьев Василий Кондратьев
Мать: Татьяна Герасимова
Запись №19, Знаменская, села Комлево, церковь Деревни Палашкиной крестьянин Василий Кондратьев Кондратьев и жена его Татиана Герасимова - оба православные
Крещение
11.10.1896 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни крестьянин Сергей Артемьев и деревни Иванцевой крестьянская девица Акилина Лаврентиева Таинство крещения совершал священник Николай Львов с псаломщиком Николаем Пр... Показать все
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Кондратьев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Кондратьева Надежда Сергеевна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Записи о рождении №5 (общий) и №3 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 12 января 1921 г. Пол ребенка: муж... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1922
Сын: Кондратьев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Кондратьева Надежда Сергеевна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1922 год Записи о рождении №210 (общий) и №111 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 21 ноября 1922г. Пол ребенка: ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1924
Дочь: Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Кондратьева Надежда Сергеевна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Записи о рождении №115 (общий) и №58 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 16 мая 1924 г. Пол ребенка: жен... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1925
Сын: Кондратьев Иван Андреевич
Мать ребёнка: Кондратьева Надежда Сергеевна
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1925 год Записи о рождении №130 (общий) и №63 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 24 июня 1925 г. Пол ребенка: му... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1927
Сын: Кондратьев Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Кондратьева Надежда Сергеевна
Ащеринский Вол. Исполнит. Комитет. 4 марта 1927 г. д. Лихачево, Можайского уез., Московской губ. Запись о рождении №21 (муж.пола) Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Валентин Время рождения: в 1927 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно