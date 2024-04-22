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(Кондратьева) Клавдия Андреевна

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.05.1924

Дата смерти

21.07.1924

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1924

Отец: Кондратьев Андрей Васильевич

Мать: Кондратьева Надежда Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Записи о рождении №115 (общий) и №58 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 16 мая 1924 г. Пол ребенка: жен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
21.07.1924
Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о смерти №69 (общий) и №29 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22-го июля 1924 г. Пол умершего: женский Ф... Показать все
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