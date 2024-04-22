(Кондратьева) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1924
Дата смерти21.07.1924
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1924
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Записи о рождении №115 (общий) и №58 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 16 мая 1924 г. Пол ребенка: жен... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1924
Отдел актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Запись о смерти №69 (общий) и №29 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 22-го июля 1924 г. Пол умершего: женский Ф... Показать все