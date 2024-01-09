Кондратьева Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1897 ст.
Дата смерти25.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1921
Сын: Кондратьев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Записи о рождении №5 (общий) и №3 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 12 января 1921 г. Пол ребенка: муж... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1922
Сын: Кондратьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1922 год Записи о рождении №210 (общий) и №111 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 21 ноября 1922г. Пол ребенка: ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1924
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Записи о рождении №115 (общий) и №58 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 16 мая 1924 г. Пол ребенка: жен... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1925
Сын: Кондратьев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1925 год Записи о рождении №130 (общий) и №63 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 24 июня 1925 г. Пол ребенка: му... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1927
Сын: Кондратьев Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич
Ащеринский Вол. Исполнит. Комитет. 4 марта 1927 г. д. Лихачево, Можайского уез., Московской губ. Запись о рождении №21 (муж.пола) Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Валентин Время рождения: в 1927 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.09.1978
Захоронена на Дмитровском кладбище в г. Руза