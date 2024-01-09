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Кондратьева Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1897 ст.

Дата смерти

25.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1921

Сын: Кондратьев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1921 год Записи о рождении №5 (общий) и №3 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 12 января 1921 г. Пол ребенка: муж... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1922

Сын: Кондратьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1922 год Записи о рождении №210 (общий) и №111 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 21 ноября 1922г. Пол ребенка: ... Показать все
Рождение ребёнка
15.05.1924

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1924 год Записи о рождении №115 (общий) и №58 (для женского пола) Число и месяц совершения записи: 16 мая 1924 г. Пол ребенка: жен... Показать все
Рождение ребёнка
21.06.1925

Сын: Кондратьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1925 год Записи о рождении №130 (общий) и №63 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 24 июня 1925 г. Пол ребенка: му... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1927

Сын: Кондратьев Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Кондратьев Андрей Васильевич

Палашкино, Рузский, Московская область
Ащеринский Вол. Исполнит. Комитет. 4 марта 1927 г. д. Лихачево, Можайского уез., Московской губ. Запись о рождении №21 (муж.пола) Фамилия и имя ребенка: Кондратьев Валентин Время рождения: в 1927 го... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
25.09.1978
Палашкино, Рузский, Московская область
Захоронена на Дмитровском кладбище в г. Руза
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