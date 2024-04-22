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Кондратьев Иван Андреевич

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.06.1925

Дата смерти

05.01.1926

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1925

Отец: Кондратьев Андрей Васильевич

Мать: Кондратьева Надежда Сергеевна

Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел записей актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1925 год Записи о рождении №130 (общий) и №63 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 24 июня 1925 г. Пол ребенка: му... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
05.01.1926
Палашкино, Рузский, Московская область
Отдел актов гражданского состояния при Ащеринском волсовете 1926 год Запись о смерти №2 (общий) и №2 (для мужского пола) Число и месяц совершения записи: 8 января 1926 г. Пол умершего: мужской Фамил... Показать все
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