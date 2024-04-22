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Кондратьев Прохор Кондратьев

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Кондратий Иванов

Мать: Елена Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Жена: Прасковья Осипова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Деревни Палашкина крестьянина Ко(н)драта Иванова сын Прохор Ко(н)дратов, православного вероисповедания, первым браком 19 лет и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Вишенок кре... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1893 ст.

Сын: Илья Прохоров

Мать ребёнка: Прасковья Осипова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина билетный солдат Прохор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Иосифова; оба они вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно
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