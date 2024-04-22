Прасковья Осипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Деревни Палашкина крестьянина Ко(н)драта Иванова сын Прохор Ко(н)дратов, православного вероисповедания, первым браком 19 лет и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Вишенок кре... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1893 ст.
Сын: Илья Прохоров
Отец ребёнка: Кондратьев Прохор Кондратьев
Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина билетный солдат Прохор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Иосифова; оба они вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно