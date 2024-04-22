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Прасковья Осипова

Место рождения

Вишенки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишенки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Муж: Кондратьев Прохор Кондратьев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Деревни Палашкина крестьянина Ко(н)драта Иванова сын Прохор Ко(н)дратов, православного вероисповедания, первым браком 19 лет и прихода села Лужков, Николаевской церкви, деревни Вишенок кре... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1893 ст.

Сын: Илья Прохоров

Отец ребёнка: Кондратьев Прохор Кондратьев

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина билетный солдат Прохор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Иосифова; оба они вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно
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