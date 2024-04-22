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Илья Прохоров

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

12.07.1893 ст.

Дата смерти

10.12.1894 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893 ст.

Отец: Кондратьев Прохор Кондратьев

Мать: Прасковья Осипова

Палашкино, Рузский, Московская область
Запись №20 Деревни Палашкина билетный солдат Прохор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Иосифова; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.07.1893 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и той же деревни питомка М(осковского) Воспитательного Дома Параскева Иванова Таинство крещения совершал приходский священник П... Показать все
Смерть
10.12.1894 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
12.12.1894 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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