Илья Прохоров
Место рождения
Дата рождения12.07.1893 ст.
Дата смерти10.12.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893 ст.
Отец: Кондратьев Прохор Кондратьев
Мать: Прасковья Осипова
Запись №20 Деревни Палашкина билетный солдат Прохор Ко(н)дратьев и законная жена его Параскева Иосифова; оба они вероисповедания православного
Крещение
13.07.1893 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: той же деревни Палашкина крестьянин Алексей Иванов и той же деревни питомка М(осковского) Воспитательного Дома Параскева Иванова Таинство крещения совершал приходский священник П... Показать все
Смерть
10.12.1894 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
12.12.1894 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд