Тарас Иванов
Место рождения
Дата рождения15.02.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Крещение
15.02.1837 ст.
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев. Восприемниками были: приходский их дьякон Гавриил Саввин и той же деревни, крестьянина Никиты Епафродитова жена,... Показать все
Рождение
15.02.1837 ст.
Отец: Иван Тарасов
Мать: Наталья Сергеева
Пятнадцатого дня (февраля) той же вотчины, деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Тарас.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно