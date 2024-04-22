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Тарас Иванов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.02.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.02.1837 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Молитвовал, имя нарек и крещение совершал свой приходский священник Григорий Васильев. Восприемниками были: приходский их дьякон Гавриил Саввин и той же деревни, крестьянина Никиты Епафродитова жена,... Показать все
Рождение
15.02.1837 ст.

Отец: Иван Тарасов

Мать: Наталья Сергеева

Палашкино, Рузский, Московская область
Пятнадцатого дня (февраля) той же вотчины, деревни Палашкина у крестьянина Ивана Тарасова от первозаконной его жены Наталии Сергеевой родился сын Тарас.
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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